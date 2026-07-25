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Україні допомагає бити по Криму нова зброя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україні допомагає бити по Криму нова зброя
Повітряна куля з прикріпленим дроном
фото: radiosvoboda.org

Аеростати складно вразити – вони слабко відбивають сигнал РЛС, тому малопомітні

Ударний безпілотний підрозділ у складі Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ під назвою «Свідки Спаса» оприлюднив відео, що демонструє запуск безпілотних літальних апаратів у повітря за допомогою великих повітряних куль. На відео чорна повітряна куля мішкоподібної форми піднімає в повітря безпілотник неуточненого типу. Піднявшись до певної висоти, БпЛА відокремлюється від аеростата і далі здійснює політ самостійно. Як інформує «Главком», про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

Українські військові заявили, що там, де «воля зустрічається з креативністю, а задум – з інженерною майстерністю, народжується щось більше, ніж просто технологія».

За їхніми словами, постійні інновації у підрозділах зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ дозволяють змінювати перебіг бою. Тепер ударні дрони доправляються в тил окупантів на чорних аеростатах і вже звідти летять до цілей, що дозволяє економити пальне.

Повітряні кулі над Кримом

Наприкінці травня російські телеграм-канали повідомили, що над Севастополем були збиті повітряні кулі з дронами-камікадзе.

«Над Севастополем збиті повітряні кулі, які несуть швидкісні електричні безпілотники, за типом тих крил, що зараз кошмарять трасу в нових територіях. Кулі йдуть на 5-7 тисячах висоти до моменту входу в потрібну їм зону, після чого скидають БпЛА-камікадзе. Цього разу безпілотники збиті вже над містом. Це не перший випадок конкретно в Криму, і сьогодні їх більше», – написав 26 травня російський провоєнний телеграм-канал «13 Tactical».

Які саме дрони використовувалися, російський військовий блогер не повідомив.

Уранці 17 червня над Севастополем збили безпілотник поблизу Сапун-гори, повідомляв російський очільник міста Михайло Развожаєв. Видання «Лента.ру» з посиланням на російських військових блогерів написало, що атаку на місто могли здійснити за допомогою дронів-камікадзе американського виробництва «Хорнет», які доправлялися аеростатами.

«Такий спосіб доправлення БпЛА дозволяє економити пальне або заряд акумулятора і завдавати ударів на великих відстанях від лінії фронту не далекобійними, а дронами середньої дальності», – розповів на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

За його словами, з кадрів відео можна припустити, що це український БпЛА Darts-2, двомоторний дрон-камікадзе середньої дальності, розроблений волонтерським проєктом «Сталеві Шершні». Оновлена версія апарата споряджена новою системою зв'язку, несе бойову частину масою до 16 кг і здатна уражати цілі на відстані 40-50 км.

«Цей безпілотник має два двигуни, що підвищує його надійність. Він застосовується підрозділами ГУР, СБУ та Повітряних сил ЗСУ. Серед ключових особливостей модернізованого БпЛА – інтеграція систем донаведення на ціль, що підвищує точність ураження навіть в умовах дії засобів РЕБ», – розповів військовий експерт.

Підполковник запасу пояснює, що коли повітряна куля підніметься на максимальну висоту, вона не обов'язково одразу ж скине безпілотник.

«Ця висота може бути і п’ять, і шість кілометрів, і більше – залежно від того, який газ використовується для наповнення аеростата. Під час запуску аеростата, безумовно, використовують вітри відповідного напрямку, що дозволить дрону надалі бути ближчим до намічених цілей. Про точний вихід на задану ціль мова, зрозуміло, не йде. У такого безпілотника буде низка цілей, а конкретна буде обрана, коли вона опиниться у межах досяжності», – пояснив експерт із Криму.

У результаті економиться кількість пального, яку в іншому разі було б витрачено на початковому етапі польоту, що дозволяє літальному апарату довше підтримувати оптимальну висоту та швидкість. Це може значно збільшити практичну дальність польоту БпЛА порівняно зі зльотом із землі.

За словами експерта, що стосується американського Hornet, то це баражуючий боєприпас. Раніше KettleTech Labs у співпраці зі Swift Beat (США) провела тест, у якому БпЛА Hornet підняли на висоту 8250 м за допомогою повітряної кулі, потім його двигуни вимкнули, і він планував близько 42 км, після чого знижувався. Результати показали, що аеродинамічний коефіцієнт літака Hornet становить приблизно 5,1, що означає: на кожен кілометр зменшення висоти літак може планувати приблизно на 5,1 км по горизонталі.

При цьому апарати Hornet безшумні й споряджені штучним інтелектом – це дозволяє їм частково автономно знаходити та уражати цілі. Вартість одного Hornet становить близько 5 тисяч доларів. Він має бойову частину до 5 кг; можливі осколково-фугасний, кумулятивний та інші варіанти спорядження. Розрахункова дальність польоту – до 145-150 км.

Дрон Hornet над дорогою в Криму
Дрон Hornet над дорогою в Криму
фото: radiosvoboda.org

«Були повідомлення, що саме «хорнети» атакували бензовози й фури на трасі «сухопутного коридору» до Криму. Маса бойової частини у цього безпілотника невелика, але цілком достатня для цих цілей. Імовірно, ці ж боєприпаси використовувалися під час ударів по техніці на дорогах Криму», – уточнив офіцер запасу ЗСУ.

Добре забуте старе

Військовий експерт із Криму зазначає, що аеростати складно вразити – вони слабко відбивають сигнал РЛС, тому малопомітні.

«Зі стрілецької зброї та зенітних гармат їх не дістати, а використовувати дорогі ракети ЗРК для цієї мети нераціонально. Найбільш ефективний, на мій погляд, спосіб – це розстрілювати повітряні кулі з гармат винищувачів, але й у цьому разі питання їх виявлення у повітрі ніхто не скасовував», – констатує експерт.

За його словами, технологія доправлення боєприпасів повітряними кулями не нова і використовується з часів Французької революції.

Жорсткі, газонаповнені дирижаблі, відомі як цепеліни, виконали перші наступальні місії, коли екіпажі скидали бомби на Англію під час Першої світової війни.

Під час Другої світової війни, у 1944–1945 роках, Японія запустила у бік США близько 9 000 повітряних куль із бомбами, які називалися «Фу-Го» (Fu-Go). Кулі з рисового паперу та шовку, наповнені воднем, несли осколково-фугасні й запалювальні бомби. Японські інженери першими у світі використали струминні течії (сильні вітри на великій висоті) для доправлення бомб через Тихий океан.

У результаті близько 300 куль досягли території Північної Америки – від Аляски до Мексики. Це було приблизно втричі менше за розрахунковий японський мінімум – японці вважали, що близько 900 куль досягнуть території США.

Передбачалося, що кулі стануть дешевою зброєю, яка досягне США і сіятиме хаос у канадських та американських містах, лісах і сільськогосподарських угіддях.

У 1942–1944 роках британці здійснювали аналогічну програму бомбардувань території Німеччини з використанням безпілотних аеростатів. Під час операції Outward було запущено близько 100 000 невеликих аеростатів, споряджених дротом для спричинення коротких замикань у німецьких лініях електропередач або невеликими бомбами. Конструкція куль була схожа на японську, але набагато примітивніша, оскільки британським аеростатам потрібно було подолати порівняно невелику відстань.

«Розпочалася «ера повітроплавання» для українських дронів. І в цьому їм допомагає природа – у Криму влітку панують західні та північно-західні вітри, що сприяє запуску аеростатів з територій Одеської та Миколаївської областей», – констатував військовий експерт із Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів – під удари безпілотників потрапили щонайменше чотири населені пункти півострова, у кількох із них зникли світло та вода.

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Теги: повітряні кулі зброя політ військові боєприпаси повітря безпілотник пальне природа Крим

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