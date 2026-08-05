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Ракетний удар РФ зруйнував склади і виробництво «Епіцентру»: загинув працівник

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ракетний удар РФ зруйнував склади і виробництво «Епіцентру»: загинув працівник
Повністю знищено два великі складські комплекси компанії
фото: «Епіцентр»

Атака знищила ключову логістичну інфраструктуру компанії, а відновлення виробництва, за попередніми оцінками, триватиме щонайменше півтора року

Російська масована атака вночі 5 серпня зруйнувала виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр». Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще троє співробітників зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

В «Епіцентрі» зазначили, що під час атаки було одночасно уражено два ключові логістичні комплекси. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в логістично-виробничому комплексі у Калинівці загинув співробітник компанії. Троє його колег перебувають у лікарні.

За даними компанії, прямими влучаннями повністю знищено два великі складські комплекси. Одна з ракет також влучила у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation, де вибух зруйнував виробничі печі.

У компанії заявили, що після цього подальша робота підприємства стала неможливою. Крім того, біля логістичного комплексу повністю згоріла парковка працівників, де було знищено 20 приватних автомобілів.

У зв'язку з руйнуваннями компанія ухвалила рішення зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation. Щоб забезпечити безперервні поставки продукції, виробництво планують перенести на два підприємства за кордоном.

Паралельно триває підготовка до запуску ще одного виробничого майданчика в Україні.  За попередніми оцінками, на повне відновлення зруйнованого виробництва знадобиться щонайменше півтора-два роки.

В «Епіцентрі» наголосили, що йдеться не лише про втрати компанії, а й про цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях та економіці країни. Також у компанії висловили співчуття родинам загиблих і підтримку українським підприємствам, які також постраждали внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки російських військ на логістичну інфраструктуру Київщини виявлено загиблих на території залізничної платформи. Загалом ворожий удар по регіону в ніч на 5 серпня забрав життя 14 людей, ще 22 постраждали.

У Києві кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 26 осіб. Із них 16 госпіталізували, а четверо перебувають у тяжкому стані. Одна людина загинула.

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Теги: Київщина бізнес російська ракета

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