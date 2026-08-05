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Корецький анонсував термінову розмову з бізнесом після руйнівних ударів по Києву

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Корецький анонсував термінову розмову з бізнесом після руйнівних ударів по Києву
Після руйнівного удару РФ уряд терміново зустрінеться з бізнесом
фото: ДСНС Києва

За словами прем'єра, Росія цілеспрямовано атакувала логістичні комплекси, виробництва та торговельну інфраструктуру, що обслуговує мільйони українців

Уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Посадовець зазначив, що у ніч на 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет і 115 безпілотників. Станом на 9:38 відомо про 17 загиблих і 44 поранених. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру.

Корецький наголосив, що під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. «Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм», – заявив він.

За словами прем'єр-міністра, уряд уже доручив Міністерству економіки підготувати необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.

«Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств у відповідь на російський ракетний терор», – повідомив Корецький.

Раніше співзасновниця та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна повідомила, що внаслідок нічної російської атаки компанія втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах. Відновленню він не підлягає.

Крім цього, масована атака вночі 5 серпня зруйнувала виробничу та логістичну інфраструктуру компанії «Епіцентр». Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще троє співробітників зазнали поранень. 

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Теги: Київ Київщина бізнес Сергій Корецький прем’єр-міністр уряд Мінекономіки

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