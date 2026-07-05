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Російська пропаганда використала онука легендарного французького президента у гібридній війні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Російська пропаганда використала онука легендарного французького президента у гібридній війні
Онук легедарного французького президента П'єр де Голль є затятим путіністом
фото: tass.ru

П’єр де Голль вкотре публічно висловив свої прокремлівські погляди

Онук легендарного президента Франції Шарля де Голля, фінансист і медійний діяч П’єр де Голль, заявив про намір переїхати до Росії та отримати російський паспорт. Як інформує «Главком», про це путініст розповів в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Поки що ми не переїхали остаточно, а відвідуємо вашу країну як іноземці. Однак розглядаємо таку можливість у довгостроковій перспективі. Я хотів би, щоб з часом умови дозволили нам отримати російський паспорт. Для мене це була б велика честь. Росія – велика країна», – сказав П’єр де Голль.

Онук Шарля де Голля також заявив, що хотів би дати своїм дітям можливість здобути російську освіту.

«Ми хочемо, щоб наші діти могли скористатися перевагами та високою якістю освітньої системи Росії, яка є однією з найкращих у світі», – вважає він.

Чим знаменитий Шарль де Голль

Шарль де Голль (1890–1970) – генерал, політик і президент Франції (1958-1969 роки), одна з найвизначніших постатей в історії країни. Боровся проти Третього Рейху під час Другої світової війни.

Після капітуляції Франції в 1940 році він відмовився визнавати поразку. З Лондона 18 червня 1940 року Шарль де Голль звернувся до французів із закликом продовжувати боротьбу проти нацистської Німеччини. Це звернення стало символом французького опору.

Шарль де Голль був лідером руху «Вільна Франція»
Шарль де Голль був лідером руху «Вільна Франція»
фото: britannica.com

Під час війни Шарль де Голль очолював «Вільну Францію» – військово-політичний рух та уряд у вигнанні часів Другої світової війни. Організація виникла в Лондоні в червні 1940 року як відповідь на капітуляцію уряду та створення колабораційного режиму Віші.

У 1958 році Шарль де Голль повернувся до влади під час політичної кризи та став першим президентом П'ятої республіки. Він обіймав цю посаду до 1969 року та став засновником сучасної французької політичної системи. Конституція 1958 року, розроблена за його участі, діє у Франції й сьогодні.

Де Голль прагнув, щоб Франція проводила самостійну політику, незалежну як від США, так і від СРСР. Зокрема, у 1966 році він вивів французькі війська з військових структур НАТО (хоча Франція залишилася членом Альянсу). На честь Шарля де Голля названо головний міжнародний аеропорт Парижа.

Зазначимо, що онук Шарля де Голля, П'єр де Голль, висловлює свої прокремлівські погляди не вперше. Свою позицію він виправдовує тим, що його легендарний дід «ніколи б не уклав союз із країною, яка конфліктувала з Росією». Інший онук знаменитого генерала, Ів Де Голль, при цьому наголошує, що його брат П’єр говорить лише за себе – «не за мене чи нашу родину і тим більше не за генерала [Шарля де Голля]».

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Теги: росія пропаганда Франція

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