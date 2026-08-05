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Через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Через російський удар Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад
фото: Ірина Чечоткіна

Після удару трьох балістичних ракет один із ключових логістичних об'єктів Rozetka повністю втрачено

Співзасновниця та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна повідомила, що внаслідок нічної російської атаки компанія втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чечоткіної.

За її словами, цього дня вона планувала привітати команду, партнерів і клієнтів із 21-річчям компанії, однак замість цього спостерігала, як після удару трьох балістичних ракет горить «справа всього її життя».

Чечоткіна розповіла, що розподільчий складський комплекс у Броварах відкрили на початку 2017 року. Він був найбільшим і найавтоматизованішим об'єктом компанії та міг обробляти понад 100 тис. замовлень на добу. «Він не підлягає відновленню», – зазначила співвласниця Rozetka.

Вона зізналася, що вночі відчувала спустошення і біль, але найбільшим полегшенням стало те, що внаслідок удару люди не постраждали. «Відчуття, що маю йти далі попри все. Rozetka працює», – наголосила Чечоткіна.

На завершення вона подякувала всім, хто підтримує компанію. «Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить важливо, як ніколи», – написала співвласниця Rozetka.

На початку серпня ворог двічі за добу бив по складу Rozetka у Броварах. У компанії заявили, що йшлося не про випадковість, а про цілеспрямований удар. Під час першої атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро зазнали поранень. Rozetka пообіцяла надати усю необхідну допомогу постраждалим і родині загиблого. Внаслідок повторного удару постраждалих не було.

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Теги: Київщина бізнес російська ракета обстріл

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