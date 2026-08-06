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Росія скинула на Суми вісім КАБів менше ніж за десять хвилин: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія скинула на Суми вісім КАБів менше ніж за десять хвилин: є постраждалі
Внаслідок атаки постраждали дванадцять осіб
фото: Сумська МВА

Під російським ударом опинилися північна та центральна частини Сум

Цієї ночі російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, випустивши по місту вісім керованих авіаційних бомб (КАБ) менше ніж за десять хвилин. Одну з ворожих цілей вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на Сумську міську військову адміністрацію.

Унаслідок атаки під ударом опинилися північна та центральна частини міста – густонаселені житлові мікрорайони з розвиненою інфраструктурою.

Руйнування у Сумах
Руйнування у Сумах
фото: Сумська МВА

Станом на зараз відомо про дванадцять постраждалих цивільних. Усім їм надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу, стан поранених оцінюють як задовільний.

Ворожими обстрілами в місті спричинено значні руйнування:

  • пошкоджено торговельний центр та п'ять магазинів;
  • вибито шибки у десяти багатоповерхових будинках;
  • пошкоджень зазнали трьох приватні будинки;
  • понівечено п'ять легкових автомобілів.
Суми постраждали від російської атаки
Суми постраждали від російської атаки
фото: Сумська МВА
Росія атакувала Суми
Росія атакувала Суми
фото: Сумська МВА

Раніше повідомлялося, що унаслідок удару російського реактивного безпілотника по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти». Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За словами Григорова, російські війська завдали удару по цивільному об'єкту, де перебували та працювали люди. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не змогли одразу розпочати повноцінну ліквідацію наслідків удару.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня російські окупаційні війська завдали ударів ударними безпілотниками (попередньо, реактивного типу) по цивільних об'єктах у Сумах та Сумській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще троє людей зазнали поранень. 

Повітряні сили ЗСУ двічі попереджали про рух ударних БпЛА в напрямку міста: о 22:55 повідомили про безпілотник над Сумами та в районі Кириківки, а о 23:44 – про ще один БпЛА, що прямував до Сум із півночі.

Теги: Суми війна

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