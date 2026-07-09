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Від критики до похвали. Трамп уперше за довгий час здивував союзників заявою про Україну – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Від критики до похвали. Трамп уперше за довгий час здивував союзників заявою про Україну – FT
Зміна позиції Трампа щодо України заспокоїла союзників НАТО
фото: Financial Times

Після різких висловлювань на адресу Володимира Зеленського президент США несподівано заговорив про «велике майбутнє» України, чим дав європейським союзникам нову надію

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині несподівано змінив тон своїх заяв щодо України. Якщо раніше американський лідер жорстко критикував президента Володимира Зеленського, то тепер заявив про «велике майбутнє» України. Така зміна риторики стала несподіванкою для союзників по НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Зміна риторики Трампа щодо України

Як зазначає видання, європейських лідерів більше здивувала не традиційна критика Трампа на адресу НАТО, а саме його нові заяви про Україну. Після місяців різких висловлювань президент США продемонстрував значно тепліше ставлення до Києва.

За словами одного з дипломатів Альянсу, така зміна може бути пов'язана з останніми успіхами України. Водночас Financial Times нагадує, що претензії Трампа до НАТО, критика оборонних витрат союзників та його заяви щодо Гренландії чи військової присутності США в Європі вже давно не викликають здивування серед європейських партнерів.

Однак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер заявив, що між ними склалися добрі відносини.

«У це важко повірити, чи не так, від Овального кабінету до сьогодні. Думаю, у нас склалися дуже добрі стосунки. Це лише початок. І, знаєте, у цієї країни (України – ред. «Главком») велике майбутнє», – сказав Трамп.

Які сигнали побачили союзники України

Financial Times зазначає, що новий тон президента США дав європейським союзникам обережну надію на більш послідовну підтримку України з боку Вашингтона. Зокрема, йдеться про можливе надання Києву ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Експертка Chatham House Орися Луцевич вважає, що такий крок міг би суттєво змінити розрахунки Кремля.

«Трамп може піти на цей крок, щоб змінити розрахунки Путіна, який вважає, що може нескінченно руйнувати Україну, і змусити його зупинити війну. Саме доступ України до американського військового потенціалу у великих масштабах по-справжньому лякає Росію», – зазначила Луцевич.

За інформацією видання, європейські посадовці також розраховують, що зміна риторики Трампа може означати готовність США не лише продовжувати підтримку України, а й посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп провів зустріч із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. Після переговорів президент США заявив журналістам, що український лідер добре виконує свою роботу.

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Теги: НАТО Дональд Трамп Україна США переговори

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