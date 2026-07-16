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Росія атакувала Одесу: є загибла та постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія атакувала Одесу: є загибла та постраждалі
Триває ліквідація наслідків атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога

Сьогодні, 16 липня, російська терористична армія вдарила по Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого», – наголосив Кіпер.

За даними влади, на місцях триває ліквідація наслідків атаки, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Інформація уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 15 липня російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по Одещині. В Одесі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей.

За даними рятувальників, ракета влучила у цивільну інфраструктуру міста. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газову магістраль, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

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Теги: Одеса війна

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