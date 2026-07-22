На Київщині через атаку дронів постраждали п’ятеро людей, серед них діти (фото)

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі

У ніч проти 22 липня російські війська знову атакували Київську область ударними дронами. Унаслідок ворожого обстрілу є пошкодження житлових будинків та постраждалі серед цивільних, зокрема діти. Про це повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник та поліція Київщини, інформує «Главком».

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі. За даними правоохоронців, там пошкоджено п’ять приватних будинків, в одному з яких після влучання спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння.

У Бучанському районі під час ворожої атаки було пошкоджено п’ять приватних будинків фото: поліція Київської області

Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей – чоловік, жінка та троє дітей. У чоловіка діагностували різану рану руки, а його дружина та діти зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали усім потерпілим необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Крім того, у Бориспільському районі внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА пошкоджено офісно-складські приміщення та два автомобілі.

Пошкоджений внаслідок атаки будинок на Київщині фото: поліція Київської області

На місцях подій продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та екстрені служби, які документують чергові воєнні злочини РФ та ліквідовують наслідки обстрілу.

Правоохоронці та місцева влада вкотре закликають жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки обов'язково прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, 19 липня російські окупанти завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей та родин, які постраждали від війни. Унаслідок атаки знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарних вантажів загальною вартістю майже $3,9 млн.