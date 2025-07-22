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Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн
У жовтні 2024 року правоохоронці вже затримали «чорних лісорубів»
фото: Національна поліція України

Впродовж 2023-2024 років незаконно було зрубано 3400 дерев різних порід

Поліція оголосила підозру лісничому Лазещинського лісництва філії «Ясінянське ЛМГ» ДП «Ліси України» за службову недбалість, що призвела до масштабної незаконної вирубки лісу в Карпатах. За даними Національної поліції, внаслідок його дій державі завдано збитків майже на 56 млн грн, пише «Главком».

У жовтні 2024 року правоохоронці вже затримали «чорних лісорубів», причетних до цієї масштабної вирубки, і справа щодо них наразі перебуває на розгляді в суді.

Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн фото 1
фото: НПУ
Лісничий отримав підозру за вирубку карпатського лісу на 56 млн грн фото 2
фото: НПУ

Слідство встановило, що впродовж 2023-2024 років незаконно було зрубано 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих державі збитків становить 55,8 млн грн.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). 

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Теги: Карпати (гори) ліс поліція

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