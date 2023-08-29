Закупівлі для армії. Чому нікого не хвилює якість?

Якщо закупляють якісніше, але дорожче і це дає можливість забезпечити усе ЗСУ, немає корупції, то це найкращий варіант

На формі не можна економити

Мене у скандалі з куртками цікавить тільки їх якість.

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Не повірите, більшості військовослужбовців пофіг на скільки десятки баксів більше коштує куртка, бо часто ми купуємо за своє, навіть маючи щось від підрозділу, слава Богу зарплати дозволяють.

Нас завжди цікавить якість.

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Я, наприклад, літні талани ношу з 2016 го року і тільки зараз хочу поміняти на нові. Бо ті, що на мені ідеальні по нозі, хоч і вбиті.

І по куртках мене цікавить тільки якість, бо дві куртки в баул ще покладеш і бажано одна з них має бути облікованою. Бо якщо погана, то її залишаєш десь, аби не проїб..загубилась. І дві тягнеш з собою. Бо одна запасна, чиста, суха, її можна вдягнути деінде.

А загалом куртку носиш на собі, бо місця навіть на другу не має.

Тому головне в куртці якість – все інше фігня. Я б на куртках та формі не економив.

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Питання має бути не тільки довкола ціни, а довкола якості.

Бо наприклад Бєрци Лова, які я не люблю, коштують від 5000 грн., а літні Талани вдвічі нижче, а по якості та зручності мені підходять більше. Я зараз про літній Талан.

Тому якість, якість і якість має стояти передусім.

Якщо закупляють якісніше, але дорожче і це дає можливість забезпечити усе ЗСУ, немає корупції, то я за якісніше і дорожче.

Якщо закупають якісніше і дорожче, але не можуть забезпечити усіх, то питання.

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Якщо закупають лайно і дорожче і на всіх, то це змусить нас знову закупати за свої.

Тому має бути баланс між якістю і ціною. Але якість передусім, кількість перед усім, та їх баланс.