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Мирослав Гай Блогер

Закупівлі для армії. Чому нікого не хвилює якість?

glavcom.ua
Якщо закупляють якісніше, але дорожче і це дає можливість забезпечити усе ЗСУ, немає корупції, то це найкращий варіант
фото: glavcom.ua

На формі не можна економити

Мене у скандалі з куртками цікавить тільки їх якість.

Не повірите, більшості військовослужбовців пофіг на скільки десятки баксів більше коштує куртка, бо часто ми купуємо за своє, навіть маючи щось від підрозділу, слава Богу зарплати дозволяють.

Нас завжди цікавить якість.

Я, наприклад, літні талани ношу з 2016 го року і тільки зараз хочу поміняти на нові. Бо ті, що на мені ідеальні по нозі, хоч і вбиті.

І по куртках мене цікавить тільки якість, бо дві куртки в баул ще покладеш і бажано одна з них має бути облікованою. Бо якщо погана, то її залишаєш десь, аби не проїб..загубилась. І дві тягнеш з собою. Бо одна запасна, чиста, суха, її можна вдягнути деінде.

А загалом куртку носиш на собі, бо місця навіть на другу не має.

Тому головне в куртці якість – все інше фігня. Я б на куртках та формі не економив.

Питання має бути не тільки довкола ціни, а довкола якості.

Бо наприклад Бєрци Лова, які я не люблю, коштують від 5000 грн., а літні Талани вдвічі нижче, а по якості та зручності мені підходять більше. Я зараз про літній Талан.

Тому якість, якість і якість має стояти передусім.

Якщо закупляють якісніше, але дорожче і це дає можливість забезпечити усе ЗСУ, немає корупції, то я за якісніше і дорожче.

Якщо закупають якісніше і дорожче, але не можуть забезпечити усіх, то питання.

Якщо закупають лайно і дорожче і на всіх, то це змусить нас знову закупати за свої.

Тому має бути баланс між якістю і ціною. Але якість передусім, кількість перед усім, та їх баланс.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія Міноборони скандал

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