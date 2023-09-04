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Територія Каховського водосховища стрімко покривається рослинністю (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Територія Каховського водосховища стрімко покривається рослинністю (фото)
Трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ», зокрема йдеться про конюшину, люцерну й інші рослини
фото з соцмереж

Території колишнього водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину

У мережі з’явились супутникові знімки Каховського водосховища та осушених територій Херсонщини станом на початок вересня 2023 року.

На знімках можна побачити, що річка Дніпро повернулась до свого старого русла, а території колишнього водосховища поступово вкриваються рослинами та перетворюються на долину.

4 фото
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Каховське водосховище стрімко покривається зеленню
фото з соцмереж

Зазначимо, що трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ», зокрема йдеться про конюшину, люцерну й інші рослини.

 Як повідомлялося раніше, таке засівання допоможе запобігти пиловим бурям і розповсюдженню чужорідних видів.

Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. 

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Теги: Каховська ГЕС Дніпро рослини окупанти

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