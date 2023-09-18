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На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати
За добу 17 вересня загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти продовжують тактику «м'ясних» штурмів

На Таврійському напрямку за останню добу значно зросли втрати ворога, але «м'ясні» штурми тривають з високою інтенсивністю. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За словами речника, за добу 17 вересня загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб. Перед цим три дні поспіль вони трималися в районі 200 осіб.

Щодо ситуації поблизу Мар'їнки, за словами Штупуна, противник має кількісну перевагу в живій силі і продовжує тактику «м'ясних» штурмів.

«Ворог, на жаль, має кількісно більший людський потенціал, резерви окупанти підтягують постійно. Але колись і вони закінчаться. Вони вже зараз погано вмотивовані, але піхоту і далі женуть на штурми Мар'їнки. Щодоби ми фіксуємо близько 10 спроб. І сьогодні за світловий день вже 10 спроб зафіксовано. Російській пропаганді потрібне якесь підживлення і вони будуть намагатися взяти Мар'їнку, щоб показати хоч щось своєму електорату. Але наразі нічим, окрім своїх втрат, пропагандисти похвалитися не можуть», – підсумував Штупун.

Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. 

Теги: окупанти контрнаступ

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