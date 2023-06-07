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Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський «Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба»  

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Подякував за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в РБ ООН. Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин», – написав Зеленський.

Також президент повідомив, що розповів Макрону про домовленість із МАГАТЕ й Рафаелем Гроссі щодо посилення контролю на ЗАЕС. «Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Також обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру», –  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників надати Україні «відчутні та надійні» гарантії безпеки. Президент Франції також закликав західні країни надати Україні більше озброєння, щоб допомогти ЗСУ «провести ефективний контрнаступ» проти російських військ.

Теги: Володимир Зеленський розслідування Еммануель Макрон президент озброєння Франція

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