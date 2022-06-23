Окупант розповів про масове пияцтво та втечі російських вояків з України (аудіо)

Російські окупанти вигадують нові способи, щоб витекти з війни в Україні

Військові Російської Федерації шукають нові лайфхаки, як втекти з війни в Україні, та пиячать від страху. Про це свідчить оприлюднене Службою безпеки України (СБУ) перехоплення телефонної розмови одного з окупантів.

Росіянин розповів, що військові йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються, бо пишуть заяви на звільнення.

«Ніхто не повертається, всі звільняються, всі змиваються», – заявив російський загарбник своїй дружині і додав, що всі втекли, а залишилися лише шестеро осіб.

У СБУ зазначають, що така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше, як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників, а щоб приглушити страх, користуються перевіреним лайфхаком – пиячать.

«Я бухаю… Тому що боюсь. Тут всі бухають», – заявив росіянин.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

Як відомо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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