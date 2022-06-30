Замах на нардепа-зрадника таки був: Ковальов живий, але у лікарні (відео)

Олексій Ковальов звинуватив у замаху на нього українські спецслужби

Депутат-колаборант, який втік на рідну Херсонщину, планує і далі працювати на окрузі

Окупанти визнали факт замаху на колишнього «слугу народу» Олексія Ковальова, який перейшов на їхній бік після тимчасової окупації Херсонської області. Відео з лікарняної палати, де перебуває Клвальов, опублікував Telegram-канал прокремлівського видання РІА «Новості».

Колаборант заявив, що «диверсія» проти нього була нібито скоєна українськими спецслужбами.

Щодо свого майбутнього, то Олексій Ковальов заявив, що планує і надалі працювати народним депутатом на своєму мажоритарному окрузі до кінця каденції у 2023 році.

Нагадаємо, 22 червня позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що, за його інформацією, на Ковальова був вчинений замах, той загинув.

Разом з тим, Херсонська ОВА зазначила, що новина про загибель нардепа-зрадника – фейк.

Додамо, що після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.