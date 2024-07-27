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Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
Попрощатися і вшанувати памʼять uероя прийшли багато містян
фото: Віталій Кличко/Telegram

На початку повномасштабної війни Цебрій пішов захищати Україну

В Умані 27 липня попрощалися з ексмером Олександром Цебрієм, який героїчно загинув на Донбасі. Фото з церемонії опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.

Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті фото 1

Олександр Цебрій був мером Умані в 2015-2020 роках. На початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті фото 2

«Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України. Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким… Дякуємо за захист! Слава українським Героям, які ціною свого здоровʼя і життя боронять нашу державу!», – написав Кличко.

Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті фото 3

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.

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Теги: Віталій Кличко волонтер Олександр Цебрій медик

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