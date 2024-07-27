Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті

Попрощатися і вшанувати памʼять uероя прийшли багато містян

На початку повномасштабної війни Цебрій пішов захищати Україну

В Умані 27 липня попрощалися з ексмером Олександром Цебрієм, який героїчно загинув на Донбасі. Фото з церемонії опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.

Олександр Цебрій був мером Умані в 2015-2020 роках. На початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

«Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України. Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким… Дякуємо за захист! Слава українським Героям, які ціною свого здоровʼя і життя боронять нашу державу!», – написав Кличко.

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.