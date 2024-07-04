Скільки коштує випити каву із Залужним? Деталі аукціону

Волонтери зауважили, що зустріч із Залужним відбудеться лише після перемоги

Благодійний аукціон триває вже майже добу

На благодійному аукціоні для ЗСУ, де головним лотом є зустріч із ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, ставки вже сягнули 250 тис. грн. Про це йдеться на сторінках спільноти-організоваторів «Медіа-кава» у Facebook.

Ауцкціон розпочався 03 липня о 10 ранку. Лише за першу годину ставки сягнули 160 тис. грн.

Станом на ранок 04 липня найбільшою ставкою є 250 тис. Якщо протягом 48 годин ставка не перебивається, то оголошується переможною.

скриншот: Facebook / Медіа-кава :)

Водночас під дописом з аукціоном його організатор, луцький волонтер і медійник Мирослав Ватащук, анонсував, ймовірно, для донатерів «кругообіг добра».

скриншот: Facebook / Медіа-кава :)

Нагадаємо, на благодійний аукціон «Медіа-кава» було виставлено зустріч з ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

«Цей лот – єдиний і неповторний. Початкова ставка донату – 10 тис. грн. Крок ставки – 5 тис. грн або сума, кратна 5 тис. грн. Ставка не може перевищувати попередню ставку більше, ніж на 100%. Якщо ставка протягом 48 годин не перебивається, то оголошується переможною. У користувача, який її зробив, буде 48 годин, аби вийти на зв’язок із адміністратором медіакави щодо донату ставки. Я розумію, що цей лот – несподіванка для багатьох», – описав процедуру аукціону організатор Мирослав Ватащук.

За його словами, кавування із генералом відбудеться лише після перемоги, так як зараз «йому – не до дозвілля».

«Після оплати донату (переможної ставки) буде створено спільний чат із донатером та Анатолій Штефан, який допоможе узгодити зручні для донатера та Валерія Залужного дату, час і формат спілкування за кавою після Перемоги», – додав волонтер.

Ватащук зауважив, що зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.

До слова, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Наразі Залужний продовжує підготовку до роботи посла у Великій Британії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.