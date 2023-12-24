Коли чекати на демобілізацію? Міноборони розкрило плани

Демобілізація для деяких військових не залежатиме від кількості новопризваних

Говорити про демобілізацію можна буде лише після завершення активної фази війни з Росією. Нині ж розробляються рішення, які дадуть можливість відпочити деяким українським військовим. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю «Суспільному».

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«Слово «демобілізація» ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», – наголосив очільник Міноборони.

За його словами, демобілізація для деяких військових не залежатиме від кількості новопризваних, адже це питання справедливості.

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«Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані у Верховну раду. Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета – змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання», – пояснив Умєров.

Нагадаємо, що українська влада готує зміни в мобілізації. За словами Умєрова, найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроєктом про мобілізацію, рекрутинг і проходження служби. Вона розповіла, що демобілізуватися з війська зможуть ті, хто прослужив під час дії воєнного стану 36 місяців. Однак Безугла зазначила, що цей пункт іще опрацьовують.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом.