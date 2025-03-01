У лютому Міноборони дозволило ЗСУ використовувати понад 100 зразків нової зброї

Показники суттєво зросли проти минулого року

Протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, здебільшого – вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Оборонне відомства зауважує, що торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків зброї, причому з них лише близько третини були українського виробництва.

Серед нових зразків зброї, що пройшли кодифікацію в лютому цього року, – безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, автотехніка, авіаційне обладнання.

Також у Міноборони зазначили, що від початку нинішнього року вже допустили до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

«Інноваційні зразки зброї швидко змінюють картину війни. Повітряні дрони забезпечують розвідку, ситуаційний контроль поля бою, самі виступають як засоби ураження ворожих цілей. Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то і сотні тисяч доларів», – наводить Міноборони слова заступника очільника відомства Валерія Чуркіна.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство оборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї. Йдеться, зокрема, про трирічні контракти, що дадуть змогу вітчизняним виробникам планувати свою роботу, залучати інвестиції та розвивати технології.

Також стало відомо, що наприкінці лютого Міноборони запустило держпідприємство «Цифрова Армія», яке інтегруватиме інноваційні технології в оборонну сферу та співпрацюватиме з приватним сектором.