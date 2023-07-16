Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки

Мої сподівання – наступ не стане блискавичним, але все ж таки просування буде значним

Нещодавно один уважний читач запитав мене, за яким із описаних у квітні варіантів іде наступ.

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Якщо коротко, там наведено три базові варіанти:

«буде швидко», наступ буде йти, але йти важко, наступ буде невдалим.

Ясно, що «буде швидко» можна викреслити. Окупований південь поритий траншеями і всіяний мінами, в такій ситуації швидко могло бути тільки за допомогою телепортації або за повальної втечі рашистів. Дива не сталося.

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Все інше – це різні відтінки «буде йти важко»:

буде йти важко, але потім буде прорив,

буде йти важко, але з помітним просуванням,

буде йти важко і великого просування не буде.

Можна дробити дрібніше й описувати докладніше, але в цьому немає сенсу – наступ перебуває в початкових фазах і до його оцінки ще дуже далеко. Тому квітневі рамки залишаються в силі:

Мої надії – наступ не стане блискавичним, але все ж просування буде значним.

Найгірші побоювання – все буде тяжко, а просування виявиться не настільки великим, щоб вразити тих, хто прагне безваріантної перемоги.

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Судячи зі статистики і специфіки російських втрат, з генеральського плачу, наша артилерія (і не тільки) б'є по больових точках противника цілком успішно. Скоро побачимо й оцінимо ефективність касетних боєприпасів. І після всієї цієї обробки глянемо, що буде далі.

Укотре нагадаю, що це не кіно і незадоволено бурчати, скаржачись на затягнутість того, що відбувається, не потрібно. Віримо в ЗСУ.