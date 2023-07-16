Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки
Мої сподівання – наступ не стане блискавичним, але все ж таки просування буде значним
Нещодавно один уважний читач запитав мене, за яким із описаних у квітні варіантів іде наступ.
Якщо коротко, там наведено три базові варіанти:
- «буде швидко»,
- наступ буде йти, але йти важко,
- наступ буде невдалим.
Ясно, що «буде швидко» можна викреслити. Окупований південь поритий траншеями і всіяний мінами, в такій ситуації швидко могло бути тільки за допомогою телепортації або за повальної втечі рашистів. Дива не сталося.
Все інше – це різні відтінки «буде йти важко»:
- буде йти важко, але потім буде прорив,
- буде йти важко, але з помітним просуванням,
- буде йти важко і великого просування не буде.
Можна дробити дрібніше й описувати докладніше, але в цьому немає сенсу – наступ перебуває в початкових фазах і до його оцінки ще дуже далеко. Тому квітневі рамки залишаються в силі:
Мої надії – наступ не стане блискавичним, але все ж просування буде значним.
Найгірші побоювання – все буде тяжко, а просування виявиться не настільки великим, щоб вразити тих, хто прагне безваріантної перемоги.
Судячи зі статистики і специфіки російських втрат, з генеральського плачу, наша артилерія (і не тільки) б'є по больових точках противника цілком успішно. Скоро побачимо й оцінимо ефективність касетних боєприпасів. І після всієї цієї обробки глянемо, що буде далі.
Укотре нагадаю, що це не кіно і незадоволено бурчати, скаржачись на затягнутість того, що відбувається, не потрібно. Віримо в ЗСУ.
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