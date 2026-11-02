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Атака РФ на інфраструктуру Білої Церкви: водопостачання в місті відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака РФ на інфраструктуру Білої Церкви: водопостачання в місті відновлено
Щоб відновити водопостачання у Білій Церкві, було залучено резервні джерела живлення
фото: istockphoto.com

Влада радить жителям Білої Церкви мати необхідний запас води на випадок повторного відключення

Водопостачання у місті Біла Церква на Києвщині відновили в повному обсязі після влучання російського безпілотника в інфраструктурний об'єкт. Підприємство залучило резервні джерела живлення. Про це повідомили в ТОВ «Білоцерквода», інформує «Главком».

За повідомленням підприємства, зранку 2 листопада водопостачання мали зупинити протягом години. Мешканців закликали терміново зробити запас води.

Наразі водопостачання відновили. Водночас жителям Білої Церкви радять мати необхідний запас води на випадок повторного відключення.

 Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація повідомила про завершення основних етапів підготовки комунальної та соціальної інфраструктури до майбутнього осінньо-зимового періоду. До роботи в зимових умовах підготовлено понад 6 тисяч житлових будинків, 609 шкіл і дитячих садків, а також 518 закладів охорони здоров’я.

До слова, зранку в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії.

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Теги: водопостачання Біла Церква

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