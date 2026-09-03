Співробітник СБУ та військовий ГУР отримали підозри після перестрілки у Києві

Слідство також встановлює обставини зникнення військовослужбовця Російського добровольчого корпусу (РДК)

У межах розслідування збройного інциденту між військовослужбовцями Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони, який стався 1 вересня у Києві, двом учасникам повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Співробітнику СБУ оголошено підозру за перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства, зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України). Військовослужбовцю ГУР МО інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Слідчі призначили комплекс експертиз, які мають допомогти встановити всі обставини застосування вогнепальної зброї. Зокрема, експерти досліджуватимуть походження слідів пострілів та інші речові докази, вилучені на місці події.

Правоохоронці наголосили, що після інциденту публічно з'явилися різні версії подій, які суттєво відрізняються одна від одної. Слідство має перевірити дії та заяви всіх учасників, встановити фактичні обставини та надати їм правову оцінку.

Окреме кримінальне провадження стосується зникнення військовослужбовця Російського добровольчого корпусу (РДК) ГУР МО.

Досудове розслідування за цим фактом розпочали ще 1 вересня. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до зникнення військового, мотиви їхніх дій, маршрут його переміщення та інші обставини. Після встановлення повної картини подій слідство має ухвалити відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, 2 вересня в Києві сталася стрілянина за участю силовиків. Згодом СБУ пояснила обставини інциденту. За даними спецслужби, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку замаху, який нібито організовувала російська ФСБ. Під час операції між співробітниками СБУ та представниками ГУР сталася стрілянина.

Як з'ясував «Главком», у центрі історії опинився заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. РДК входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР. Адвокат Каплунова Тарас Боровський виклав іншу версію подій та заявив, що під час сутички були поранені троє військовослужбовців ГУР, двоє з них – тяжко.

Президент Володимир Зеленський назвав інцидент між силовиками «абсолютно ганебною ситуацією». Він заявив, що всі обставини мають з'ясувати генеральний прокурор та ДБР, а в обох спецслужбах повинні відбутися внутрішні розслідування. Глава держави також не виключив кадрових рішень щодо учасників інциденту.

3 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про розгортання цілеспрямованої кампанії з дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів.