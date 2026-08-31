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Хто платить мільйони за підозрюваних. Глава САП анонсував масштабні перевірки застав

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Хто платить мільйони за підозрюваних. Глава САП анонсував масштабні перевірки застав
Глава САП Олександр Клименко заявив про перевірки після резонансних застав
скриншот з відео

Антикорупційні органи планують простежувати рух коштів та з'ясовувати, звідки великі суми з'являються у людей без відповідних офіційних доходів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує ретельніше перевіряти походження грошей, які вносять як заставу за підозрюваних у корупційних справах. Перевірки не обмежуватимуться окремими резонансними провадженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю посадовця.

За словами Клименка, антикорупційні органи мають намір звертати увагу на підозрілі джерела походження застав у різних кримінальних провадженнях. Особливий інтерес становлять випадки, коли значні суми готівки вносять люди, чиї офіційні доходи не пояснюють наявність таких коштів.

Для встановлення походження грошей правоохоронці планують використовувати можливості фінансового моніторингу. Це має допомогти простежити весь ланцюжок руху коштів – від людини, яка спочатку внесла готівку, до їхнього надходження на рахунок Вищого антикорупційного суду як застави.

«Відносно не тільки конкретно в цій справі, в багатьох провадженнях, в принципі, ми плануємо провіряти це. Ми одразу, в принципі, провіряємо. Звертаємося до Служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони провели, відстежили ланцюг взагалі з'явлення коштів у фінансовій системі», – розповів він.

Клименко пояснив, що перевірка джерел коштів має стосуватися різних проваджень, у яких виникають питання до походження грошей. Тобто йдеться не лише про резонансні справи, пов'язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Не хочу там висувати якихось там теорій, версій. Це потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім вже з цим працювати і робити висновки», – сказав Клименко.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко спростував припущення, що бізнесмен Максим Микитась міг співпрацювати з НАБУ як агент. Таку версію озвучувала сторона захисту Ірини Мудрої, припускаючи, що бізнесмен міг записувати розмови в інтересах слідства.

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Теги: НАБУ корупція в Україні Олександр Клименко корупція Андрій Єрмак

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