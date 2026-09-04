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Операція «Карфаген». Офіс генпрокурора відреагував на розслідування НАБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Операція «Карфаген». Офіс генпрокурора відреагував на розслідування НАБУ
НАБУ оголосило операцію «Карфаген»
скриншот з відео

Працівника, можливу причетність якого до діяльності шахрайських кол-центрів перевіряють, відсторонять від виконання службових обов'язків

Офіс генерального прокурора відреагував на операцію НАБУ «Карфаген», яка пов'язана з викриттям злочинної організації. За даними слідства, її очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Працівника, можливу причетність якого до протиправної діяльності перевіряють, відсторонять від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє «Главком» на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

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«Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що всі обставини можливої причетності працівника до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів, має встановити слідство.

Працівника Офісу генерального прокурора, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що за останні 12 місяців у межах протидії шахрайським кол-центрам проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 таких центрів і понад 5 тис. операторських місць.

Українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. Встановлений розмір збитків потерпілим становить десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: шахрайство НАБУ корупція в Україні операція «Карфаген»

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