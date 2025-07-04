В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю

За словами глави МЗС, пошкодження китайського консульства є найкращою метафорою того, як Путін продовжує ескалацію війни

Будівля генерального консульства Китаю зазнала незначних пошкоджень після російського обстрілу по Одесі 3 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами Сибіги, після сьогоднішнього масштабного обстрілу Києва було виявлено компонент російсько-іранського дрона «Шахед», який був виготовлений у Китаї й поставлений нещодавно. «Тієї ж ночі будівля генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту», – додав він.

Уламки збитого безпілотника, виготовленого в Китаї фото: X/Андрій Сибіга

Дипломат наголошує, пошкодження китайського консульства є найкращою метафорою того, як російський диктатор продовжує ескалацію війни й терору, залучаючи до цього північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників. «Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані між собою. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні» – пояснив міністр.

Сибіга закликав США та інші країни посилити тиск на кремлівський режим та його військових бюджет, а також вдарити санкціями по усіх інших, хто підтримує військові дії Росії.

Нагадаємо, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства у Києві. «Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони», – розповів глава польського МЗС Радослав Сікорський.

До слова, російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині.