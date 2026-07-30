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Стало відомо, яка російська ракета залетіла до Польщі під час атаки на Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, яка російська ракета залетіла до Польщі під час атаки на Україну
Повітряний простір Польщі могла порушити російська ракета Х-101
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Туск терміново прибув до місця падіння ймовірної російської ракети

Польський уряд вважає, що невідомий об'єкт, який впав у Люблінському воєводстві після порушення повітряного простору країни, ймовірно, був російською ракетою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

За словами співрозмовника видання в уряді Польщі, «усе вказує на те, що це була російська ракета». Наразі вибухотехніки досліджують уламки, щоб встановити їхнє походження.

Раніше аналітики припускали, що до польського повітряного простору могла залетіти російська крилата ракета Х-101. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що саме ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі під час масованої російської атаки.

«За ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО», – написав глава МЗС України.

За словами Сибіги, цей інцидент є ще одним доказом того, що посилення протиповітряної оборони України є питанням безпеки не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск змінив робочий графік та терміново вирушив до Люблінського воєводства, де вночі впав невідомий об'єкт. Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка.

Напередодні Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

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Теги: військові Дональд Туск ракета Андрій Сибіга російська ракета

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