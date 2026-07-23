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Сили оборони уразили танкер із паливом для армії РФ та понтонну переправу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили оборони уразили танкер із паливом для армії РФ та понтонну переправу
фото: Генштаб ЗСУ

Під удар також потрапив район зосередження російських військових у Горлівці

У ніч на 23 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих воєнних та воєнно-економічних об'єктів Росії. Зокрема, було уражено танкер у Чорному морі, понтонну переправу на Донеччині та район зосередження живої сили окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що в акваторії Чорного моря було уражено танкер, який використовувався для забезпечення російських військ. «Так уражено один танкер в акваторії Чорного моря. Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Також українські військові уразили понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області.

«Уражено понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів», – зазначили у Генштабі.

Крім того, під удар потрапив район зосередження живої сили російських військ у тимчасово окупованій Горлівці.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила тисячі одиниць озброєння та техніки. Зокрема, станом на 23 липня 2026 року, українські військові знищили 12 191 танк, 24 994 бойові броньовані машини, 46 570 артилерійських систем, 1 515 засобів ППО, 438 літаків, 354 гелікоптери, 34 кораблі та катери, а також два підводні човни.

За орієнтовними оцінками вартості основних зразків російської техніки, сукупні втрати РФ лише за окремими категоріями вже становлять понад $186 млрд. Найбільших збитків Росія зазнала через втрату артилерії (майже $70 млрд), танків (понад $30 млрд), систем протиповітряної оборони (майже $23 млрд), бронетехніки (близько $15 млрд), а також крилатих ракет і безпілотників.

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Теги: Генштаб військові Донеччина

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