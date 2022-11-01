Ініціатива українців: британський суд вперше в історії розгляне позов на ПВК «Вагнера»

Активи ПВК «Вагнера» можуть бути використані для репарацій жертвам

Це перший випадок у світі, коли на «Вагнер» подали до суду їхні жертви

Британська юридична фірма від імені українців, які змушені були виїхати з країни, подала до суду на приватну військову компанію (ПВК) «Вагнера». Про це повідомляє iNews.

Юридична компанія McCue Jury and Partners вважає, що активи ПВК «Вагнера» можуть бути використані для репарацій жертвам злочинів найманців.

Старший партнер фірми Джейсон МакКью під час виступу в британському парламентському комітеті із закордонних справ заявив, що «це перший випадок у світі, коли на «Вагнер» та їм подібних подали до суду їхні жертви». За його словами, у Високому суді Лондона представлять докази того, що ПВК «брала участь у змові з використанням незаконних засобів з метою терору для полегшення незаконного вторгнення в Україну».

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни раніше повідомив, що засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин продовжив свої зусилля для підвищення свого статусу серед російських еліт.

Днями Пригожин направив до генеральної прокуратури РФ заяву, в якій закликав обмежити у Росії доступ до відеосервісу YouTube.

Раніше Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.