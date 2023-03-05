Синоптики попередили киян та мешканців області про сильні пориви вітру
Через погодні умови оголошено І рівень небезпечності
У Києві та області 5 березня можливі пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Під час сильних повів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці намагайтеся триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
Протягом дня у столиці та в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вранці буде сонячно, але прохолодно.
Температура повітря триматиметься від +1 до +3 градусів вдень, а ближче до вечора стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів за Цельсієм. Вночі очікуються морози.
Нагадаємо, уночі 4 березня на Київщині було зафіксовано небезпечні метеорологічні явища.
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