Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 квітня станом на 22:00 відбулося 95 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 255 окупантів, з них 120 – безповоротно. Українські воїни знищили один танк, 9 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, а також пошкодили сім артилерійських систем російських окупантів.

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Золочів та Слатине.

На Куп’янському напрямку

Агресор атакував в районах Загризового та Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили два штурми окупаційних військ в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки. Сили оборони відбили дев’ять атак загарбників.

На Торецькому напрямку

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Наші захисники зупинили 20 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення триває досі.

На Новопавлівському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 23 боєзіткнення, одне з яких триває дотепер, також загарбницька армія здійснила 405 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.