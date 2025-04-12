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Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Новини війни в Україні

12 квітня станом на 22:00 відбулося 95 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 255 окупантів, з них 120 – безповоротно. Українські воїни знищили один танк, 9 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, а також пошкодили сім артилерійських систем російських окупантів. 

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Золочів та Слатине.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор атакував в районах Загризового та Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили два штурми окупаційних військ в напрямку Григорівки.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки. Сили оборони відбили дев’ять атак загарбників.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Наші захисники зупинили 20 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення триває досі.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко. Авіаудару зазнала Воскресенка.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку 

З початку доби відбулося 23 боєзіткнення, одне з яких триває дотепер, також загарбницька армія здійснила 405 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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