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Сирський оголосив пріоритети на квітень для ЗСУ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сирський оголосив пріоритети на квітень для ЗСУ
З початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань
фото: Головнокомандувач ЗС України

На окремих ділянках фронту українські військові здійснюють просування вперед

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив результати роботи ЗСУ за березень та назвав головні завдання армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

За його словами, пріоритетним залишається утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках фронту. У березні було досягнуто успіхів на Покровському напрямку.

«Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ «Донецьк», противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці», – зазначив Сирський.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, у той же час наші воїни, де це можливо, проводять активну оборону. На окремих ділянках фронту здійснюють просування вперед, покращують оперативне розташування, відновлюють численні позиції та стримують значні сили ворога.

З початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань, оператори дронів – понад 81,7 тисячі бойових спеціальних завдань, включно із 158 ураженнями засобами DeepStrike.

«Під час наради заслухав доповіді начальників органів військового управління щодо проблемних питань – комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності, формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки тощо. Визначив завдання на квітень», – повідомив Сирський.

Сирський звернув увагу на необхідність збільшення кількості дронів на оптоволокні, які будуть стійкими до ворожих засобів РЕБ. А також визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Він наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напряму залежить збереження життя воїнів.

Зокрема, було осучаснено курс БЗВП. тепер його тривалість становить 1,5 місяця. Було запроваджено обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах.

«Окремо наголосив на проблемах розвитку та поставив задачу максимально збільшити бойові можливості бригад. Ще одне важливе питання з розглянутих – утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки», – розповів Сирський.

Нагадаємо, уночі та зранку РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі. Зазначається, що російські БпЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі – у виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв.м.

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ

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