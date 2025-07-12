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Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1235-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного масованого ракетно-авіаційного удару 32 ракетами та 70 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4066 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 липня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Сили оборони успішно відбили всі атаки загарбників.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ

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