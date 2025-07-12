Лінія фронту станом на 12 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1235-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного масованого ракетно-авіаційного удару 32 ракетами та 70 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4066 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 липня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Сили оборони успішно відбили всі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

Нагадаємо, триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні.