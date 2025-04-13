Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 143 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1235 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 квітня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, вісім розвідувальних БпЛА, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, десять терміналів супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА окупантів. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп'янському напрямку

Чотири рази ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового.

На Сіверському напрямку

Тривають два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

На даний час відбулося шість ворожих атак. Ворог атакує в районі Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки, 11 атак зупинено Силами оборони, чотири – тривають.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили шість ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 18 атак противника. Російські загарбники завдали 32 авіаударів, застосувавши 53 керовані авіабомби, та здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.