Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 143 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1235 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 квітня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, вісім розвідувальних БпЛА, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, десять терміналів супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА окупантів. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Чотири рази ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Тривають два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

На даний час відбулося шість ворожих атак. Ворог атакує в районі Часового Яру та Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки, 11 атак зупинено Силами оборони, чотири – тривають.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили шість ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 18 атак противника. Російські загарбники завдали 32 авіаударів, застосувавши 53 керовані авіабомби, та здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1145-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони не дають окупантам закріпитися в Сумській області
Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
18 березня, 20:33
Гончаренко заявив, що Мойсюк може замінити Сирського
Головнокомандувачу ЗСУ Сирському готується заміна? Заява Веніславського
18 березня, 12:15
Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений
ЗСУ знищили командний пункт росіян у Білгородській області – Генштаб
20 березня, 15:14
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року
26 березня, 00:57
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року
30 березня, 00:32
Ситуація на фронті 2 квітня
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2025 року
2 квiтня, 00:02
Українські військові знищили 10 515 танків росіян
Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 квiтня, 07:38
Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2025. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:53
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року
9 квiтня, 08:21

Події в Україні

Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі
Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі
Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 квітня 2025. Зведення Генштабу
Терор на Вербну неділю у Сумах: головне станом на вечір
Терор на Вербну неділю у Сумах: головне станом на вечір
Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири
Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири
Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах
Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
122K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
84K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
34K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
14K
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua