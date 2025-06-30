Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 червня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 101 окупанта, 67 з них – безповоротно. Також знищено дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, чотирнадцять безпілотних літальних апаратів та три супутникові термінали. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили шістнадцять атак, ще два боєзіткнення досі продовжуються.

Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1223-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух безпілотника освітлює небо над містом під час удару російського безпілотника на тлі нападу РФ на Україну, у Києві
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
10 червня, 17:31
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань
Окупанти вбили в Прилуках три покоління однієї родини
5 червня, 06:54
Наслідки російської атаки на Херсон
Окупанти за 15 хв скинули на Херсон чотири авіабомби: відео
5 червня, 09:55
На Тамбовському пороховому заводі сталася пожежа
Генштаб підтвердив ураження Тамбовського порохового заводу
11 червня, 18:05
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
18 червня, 08:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10955 танків
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 червня, 07:16
Зеленський: Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність
Зеленський відреагував на удар Росії по військовому полігону ЗСУ
23 червня, 00:57
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2025 року
27 червня, 08:24
Ван Ву відмовлявся їхати на передову, а хотів працювати у відділі логістики, щоб заробити грошей для своїх батьків
Українські бійці взяли в полон ще одного китайського солдата
28 червня, 19:44

Події в Україні

Росія вперше застосувала дрони «Черніка» по Харкову: характеристика БпЛА
Росія вперше застосувала дрони «Черніка» по Харкову: характеристика БпЛА
Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
Листи з підписом Олександра III: як Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон
Листи з підписом Олександра III: як Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон
Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Сумщині
Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Сумщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
33K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
31K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
11K
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9143
Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua