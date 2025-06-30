Лінія фронту станом на 30 червня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 червня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 101 окупанта, 67 з них – безповоротно. Також знищено дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, чотирнадцять безпілотних літальних апаратів та три супутникові термінали. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили шістнадцять атак, ще два боєзіткнення досі продовжуються.

Нагадаємо, триває 1223-й день повномасштабної війни в Україні.