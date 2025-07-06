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Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 1275 дронів-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 липня станом на 22:00 відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу 117 окупантів вбито та поранено, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв'язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер. Противник завдав десяти авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 231 артилерійських обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог 23 рази атакував в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Противник п'ять разів атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 40 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Наразі триває вісім боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 6 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1229-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб

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