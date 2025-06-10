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Одеса: уламки дронів пошкодили приміщення Держархіву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Одеса: уламки дронів пошкодили приміщення Держархіву
Державний архів Одеської області
фото з відкритих джерел

Росіяни атакують культурну спадщину

Уламків російських боєприпасів, якимв ворог атакував сьогодні вночі, впали на території окремих центральних архівів. Окрім того, пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної архівної служби України Анатолія Хромова.

«Унаслідок російської атаки зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехніків», – написав він.

Проте зазначається, що обійшлося без жертв і втрат документів.

«Цивілізований світ відзначає Міжнародний тиждень архівів. Росіяни атакують культурну спадщину. Пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області. Дякуючи Богу, без жертв і втрат документів», – додав він.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. 

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

Всього цієї ночі РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями.

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Теги: ракета дрон Одеса ворог війна

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