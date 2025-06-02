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Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах понад 70 ударів
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1195-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував вісім ракет і 115 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5854 обстріли, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3634 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025 року фото 9

Нагадаємо, триває 1195-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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