Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)

Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 «Подлет» спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей

Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району

Воїни української розвідки вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 «Подлет», яка була розташована у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

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«Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області», – йдеться у повідомленні.

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За даними розвідників, російська радіорелейна станція виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій та військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 «Подлет» спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей на малих у дуже малих відстанях.

Як заявляли самі росіяни, що «унікальна станція» здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами «Подлет» росіяни доповнюють комплекси С-400 на важливих напрямках.

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