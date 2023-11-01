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Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бійці розвідки вдарили по рідкісній радіорелейній станції у Бєлгородській області (відео)
Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 «Подлет» спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей
фото з відкритих джерел

Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району

Воїни української розвідки вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 «Подлет», яка була розташована у Бєлгородській області РФ.  Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

«Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, російська радіорелейна станція виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій та військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

Створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 «Подлет» спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей на малих у дуже малих відстанях.

Як заявляли самі росіяни, що «унікальна станція»  здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами «Подлет» росіяни доповнюють комплекси С-400 на важливих напрямках.

Раніше розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових.

Теги: розвідка Міноборони військові росіяни Білгород

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