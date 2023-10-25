Вибухи в окупованому Севастополі, чергова атака РФ на Хмельниччину. Головне за 25 жовтня

На тимчасово окупованому українському півострові знову було неспокійно

В окупованому Севастополі знову прогриміли потужні вибухи, окупанти завдали удару поблизу Хмельницької АЕС, українські пілоти розпочали тренування на F-16. «Главком» зібрав у добірку новини 25 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи

Жителі тимчасово окупованого Севастополя (Крим) почули потужні вибухи, про що вони повідомили в місцевих Telegram-каналах. Наразі офіційна інформація з цього приводу відсутня.

Хмельниччина під прицілом ворога чотири дні поспіль

Адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки.

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Українські пілоти в США почали підготовку на F-16

Сьогодні, 25 жовтня, українські пілоти уже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчались на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака. Тренування у штаті Аризона проводить 162 авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для ВПС.

Влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей із дітьми

Влада Харківської області готує рішення про примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів сімей із дітьми. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій.

Путін перевів Росію в режим воєнної економіки

Влада РФ переводить країну в режим повного фінансування війни, і може здаватися, що це стимулює економіку. За даними МВФ, ВВП Росії у 2023 році збільшиться на 2,2%, а безробіття на історично низькому рівні 3%. Зазначається, що хорошим показникам російської економіки також сприяє її поступова адаптація до західних санкцій, однак це обмежено короткостроковою перспективою.