Президент повідомив, скільки областей постраждали через нічну атаку РФ

Президент: В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну російську атаку на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«В Одесі на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Через пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверх відомо про 17 постраждалих людей, серед них троє дітей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах. Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії», – йдеться у повідомленні.

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фото: ДСНС

Президент підкреслив, що уночі були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. За його словами, загалом є руйнування в 13 областях за ніч.

«В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового. Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки. І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя», – зауважив президент.

Зеленський додав, що щодня триває робота з партнерами над новими оборонними пакетами.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».