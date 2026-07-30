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Туск пояснив, чи була Польща ціллю російської ракети

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туск пояснив, чи була Польща ціллю російської ракети
Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував падіння російської ракети на території Польщі
фото: РАР

Прем'єр Польщі відвідав місце падіння ракети, назвав її ймовірний тип та повідомив, що до розслідування хочуть долучитися США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, була спрямована саме проти Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

Туск відвідав місце падіння об'єкта, який уночі порушив польський повітряний простір. За його словами, попередньо встановлено, що йдеться про російську крилату ракету Х-101. «Немає жодних підстав вважати, що ціллю була Польща», – заявив глава польського уряду.

Водночас прем'єр наголосив, що Росія, на його думку, намагатиметься уникнути відповідальності за цей інцидент. «Росія робитиме все можливе, щоб зняти з себе відповідальність», – сказав Туск.

За його словами, Сполучені Штати вже висловили зацікавленість у тому, щоб долучитися до розслідування нічного порушення польського повітряного простору.

«Мені важливо, щоб не повторилося те, що було колись. Усе має бути прозорим, люди мають бути поінформовані про все. Ця війна сповнена несподіванок. Ми маємо дуже швидко вчитися реагувати на нові ситуації та нові загрози», – додав польський прем'єр. Наразі польські компетентні органи продовжують розслідування обставин інциденту та походження ракети.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Згодом Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.

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Теги: Польща Дональд Туск ракета ракетна атака

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