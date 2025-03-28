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У Харкові поліція витратила майже 15 тис. грн, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей: що відомо

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Харкові поліція витратила майже 15 тис. грн, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей: що відомо
Протягом квітня 2024 року правоохоронці здійснили сім «оперативних закупок»
фото з відкритих джерел

Онлайн-порностудія працювала в Харкові понад рік

Правоохоронці витратили близько 15 тис. грн, щоб задокументувати виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в харківській онлайн-порностудії. Ця студія працювала з червня 2023-го по жовтень 2024 року, її «штат» налічував  сім вебкам-моделей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023 році жителька Києва вирішила організувати онлайн-порностудію в Харкові. «Бізнесом» вона займалася разом з чоловіком та двома знайомими харків'янками.

Одна з подруг підшукувала моделей та контролювала їхню роботу, інша – опікувалася грошовими питаннями. Чоловік придбав комп'ютерну техніку та здійснював технічну підтримку, йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генпрокурора

Одна з учасниць схеми орендувала в Харкові дві квартири, які облаштували вебкамерами, освітлювальними приладами та деталями інтер'єру. Власникам квартир жінка казала, що буде жити там з сестрою або подругою.

В онлайн-студії працювали сім жінок різного віку.

Протягом квітня 2024 року правоохоронці здійснили сім оперативних закупок та задокументували діяльність порностудії, причому на це вони витратили 14 983 гривні.

Діяльність «порнобізнесу» була припинена 10 жовтня 2024 року під час обшуків, влаштованих поліцією.  

Щонайменше двом жінкам – одній організаторці та одній вебкам-моделі – було оголошено про підозри у виготовленні з метою розповсюдження та розповсюдженні зображень порнографічного характеру. У лютому 2025 року Київській районний суд Харкова виніс вирок жінці, яка працювала в цій студії. Фігурантку було засуджено до трьох років позбавлення волі, однак вона була звільнена від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві поліція викрила інтернет-порностудію, яку в чотириповерховому будинку облаштував  31-річний киянин.

Також стало відомо, що у Миколаєві правоохоронці викрили онлайн-порностудію, де здійснювалося виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції для іноземців.

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Теги: Харків

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