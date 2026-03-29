Масштабна пожежа на Сумщині: російські дрони атакували цивільний об’єкт

Росіяни спричинили у Шосткинській громаді пожежу

У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області. Ворожа атака спричинила масштабну пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури, ліквідація якої тривала годинами під загрозою повторних обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці працювали десятки рятувальників та одиниць спецтехніки. Унаслідок влучань ворожих БпЛА на території цивільного об’єкта виникла велика кількість осередків горіння. Вогонь охопив значну площу, зокрема будівлі зазнали серйозних руйнувань та вигоріли зсередини. Також полум’я знищило автопарк, що перебував на території об’єкта.

фото: ДСНС Сумщини

Рятувальникам довелося працювати в надскладних умовах, оскільки вогонь швидко поширювався через значне навантаження горючими матеріалами.

фото: ДСНС Сумщини

фото: ДСНС Сумщини

Ліквідація пожежі на Сумщині ускладнювалася постійною загрозою з боку ворога. Рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи та відходити в укриття через ризик повторних атак дронів.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, Київська область перебувала під масованим ударом ворожих безпілотників. Завдяки ефективній роботі сил ППО вдалося перехопити майже три десятки цілей, проте уламки та влучання спричинили пошкодження цивільної та аграрної інфраструктури.