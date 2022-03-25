Мер Миколаєва оцінив, скільки підприємств продовжують працювати в місті

«По нас шмалять кожного дня, і люди просто переживають за своє життя»

Жителі Миколаєва залишають домівки через загрозу бомбардувань міста, великі підприємства також зупинили свою роботу. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

Сенкевич розповів, що з міста поїхала приблизно третина мешканців, великі підприємства зупинили свою роботу, бо переживають за життя своїх працівників.

«Третину мешканців, яка виїхала з Миколаєва, ми вирахували за кількістю сміття, яке вивозиться, за кількістю споживання води, яке зменшилось на 40%. Думаємо, що це пов’язано і з тим, що підприємства не працюють. Взагалі з того, що працювало раніше, сьогодні в місті працює 10-20% підприємств. Великі підприємства, які бомбардують, не працюють – не хочуть наражати на небезпеку своїх працівників», – сказав мер.

Люди їдуть із міста через страх загинути, у місті повністю знищено вже близько 40 будинків, 300 частково пошкоджено.

«Люди від’їжджають не тому, що підприємства стоять, а тому, що йдуть бомбардування, є загиблі, руйнуються будинки. У нас за час війни вже майже 300 будинків зруйновано частково і десь 30-40 повністю. Нас шмалять кожного дня, і люди просто переживають за своє життя. Якщо обирати між роботою з ризиком бути підірваним або лишитися без роботи і поїхати на захід України чи за кордон, думаю, люди оберуть друге», – наголосив Сенкевич.

Раніше, миколаївський мер розповів, звідки несподівано прийшла допомога.

Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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