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ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)
Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи
фото скріншот відео

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ

У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Telegram.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію «Цитадель» у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.

«За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) «Нева-Б». За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

У цьому зв'язку, після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

Так, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

«Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною», – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму.

Теги: Крим ЗСУ безпілотник

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