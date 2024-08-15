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Місцеві ради зобов'язані показувати відео своїх засідань: закон вступив у силу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Місцеві ради зобов'язані показувати відео своїх засідань: закон вступив у силу
Верховна Рада 22 лютого ухвалила в цілому зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування
фото: з відкритих джерел

Відеозапис засідання має зберігатись не менше кількох років

Починаючи з 14 серпня 2024 року кожна місцева рада зобов'язана вести відеофіксацію, зберігати та оприлюднювати відео своїх пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Такі нововведення з'явилися, бо набрала чинності норма закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування».

Згідно із документом, ця норма набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону. А в газеті Верховної Ради «Голос України» документ з'явився 14 травня 2024 року.

Тепер всі засідання місцевих рад мають фіксуватися на відео, яке потім зберігається не менше п’яти років. Запис засідання необхідно опублікувати невідкладно після його завершення, але не пізніше наступного дня. 

При цьому після завершення війни та припинення в Україні воєнного стану, місцевим радам доведеться транслювати свої засідання онлайн. Виключенням будуть лише ті випадки, коли під час засідання розглядатимуть інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 лютого ухвалила в цілому зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування (законопроект 6401).

Визначається, що пленарне засідання ради транслюється в мережі Інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації».

Під час сесії ради депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов’язані використовувати державну мову.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада спростила процедуру участі у судових засіданнях в режимі відеоконференцій.  Як зазначається, відтепер рішення про призначення відеоконференції для судового засідання буде ухвалюватися не всією колегією, а лише суддею-доповідачем. За відповідний законопроєкт 11133 «слуги» Ігоря Фріса проголосували 263 народні обранці. 

Теги: відео місцева влада

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