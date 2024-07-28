Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok

Віцепрезидент США відкриває офіційний акаунт у популярній соціальній мережі

У четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok. Про це повідомляє CNBC.

У своєму дебютному відео Гарріс жартівливо зазначила, що «чула, що недавно потрапила на сторінку Для вас», і вирішила сама приєднатися до платформи. Це відео відзначає старт її кампанії на TikTok, що є частиною стратегії для залучення молодих виборців та підвищення популярності.

З моменту оголошення про її участь у виборах, популярність Гарріс стрімко зросла. Користувачі TikTok активно підтримують її кандидатуру, створюючи гумористичні ролики з популярним треком «Brat» від Charli XCX, святкуючи її підйом як основного кандидата від Демократичної партії після рішення президента Джо Байдена не балотуватися на новий термін.

Однак, деякі американські законодавці висловили занепокоєння з приводу приналежності TikTok до китайської технологічної компанії, що може вплинути на політичний процес.

Нагадаємо, що 21 липня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

Згодом 22 липня президент США Джо Байден залишив виборчі перегони, закликавши демократів висунути замість нього віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка вже оголосила про намір брати участь у виборах.