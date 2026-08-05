Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт

Атаки вже зачепили продавців, інвесторів і банки, а близько 20% логістичної інфраструктури компанії більше не працює

Близько 20% логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейса Wildberries уже виведено з ладу, а якщо нинішня інтенсивність атак збережеться, компанія може зіткнутися з банкрутством до кінця року. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак пояснив, що атаки впливають не лише на сам маркетплейс, а й приблизно на 400 тис. активних продавців, інвесторів, які фінансували будівництво складських комплексів, банки-кредитори та фактичних власників бізнесу.

Експерт наголосив, що далеко не всі логістичні центри належать Wildberries. Значна частина складів перебуває у власності приватних інвесторів і здається компанії в оренду.

За словами Ступака, серед осіб, пов'язаних із цим бізнесом, є власниця компанії Тетяна Кім, російський мільярдер Сулейман Керімов, а також люди з найближчого оточення Володимира Путіна.

«Якщо нинішня інтенсивність ударів збережеться, Wildberries може оголосити про банкрутство вже до кінця року», – вважає Ступак.

На його думку, кінцева мета таких атак полягає у виведенні з ладу всіх найбільших логістичних центрів компанії, яких налічується приблизно 20–25.

Нагадуємо, у липні безпілотники неодноразово атакували логістичні центри Wildberries у різних регіонах Росії. Зокрема, вибухи фіксувалися на складах у Підмосков'ї, Тамбовській області, Санкт-Петербурзі та інших регіонах РФ.

Раніше «Главком», що продається на Wildberries, який атакує українська армія. У каталозі російського маркетплейса виявили компоненти для дронів, системи скидання боєприпасів та тактичне спорядження.