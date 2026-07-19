Підвищення тарифів «Укрзалізниці» зменшить дохід фермерів від кожної тонни врожаю – УКАБ

Логістика подорожчає на $5–9 за тонну: УКАБ попередив про втрати фермерів через тарифи «Укрзалізниці»

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до зростання витрат аграріїв і зменшить суму, яку вони отримують за вирощений урожай. Про це заявив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко.

За оцінкою УКАБ, перевезення аграрної продукції може подорожчати на 5–7 доларів за тонну, а для господарств Чернігівської, Сумської та Харківської областей – на 7–9 доларів. Ці регіони розташовані далеко від портів, а автомобільні перевізники неохоче працюють на таких маршрутах, тому замінити залізницю складно.

За словами Хоменка, що найбільше нові тарифи можуть вдарити по виробниках кукурудзи. Цю культуру перевозять великими обсягами, однак заробіток із кожної тонни порівняно невисокий. Тому навіть кілька додаткових доларів логістичних витрат можуть зробити продаж менш вигідним.

«Подорожчання (вантажних тарифів «Укрзалізниці» – ред.) зменшує ціну, яку отримує фермер», – констатував Хоменко.

В УКАБ також прогнозують, що через підвищення тарифів частина вантажів перейде на автомобілі. Якщо раніше автотранспорт переважно був вигіднішим на відстані до 200–250 км від портів, то тепер ця зона може розширитися до 400–500 км і охопити частину центральних областей.

Раніше голова асоціації «Укрцемент» Павло Качур заявив, що підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» позначиться на вартості цементу, щебеню, цегли та інших будівельних матеріалів, а отже – на ціні житла і державних проєктів відбудови країни.